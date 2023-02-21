Хмелевский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985

Отец: не указан

Мать: Шигаева Ирина Алексеевна

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