Пышный Федор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти13.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пышный Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1929
Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна
Рождение ребёнка
14.02.1932
Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна
Рождение ребёнка
15.08.1935
Сын: Пышный Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна
Рождение ребёнка
25.12.1937
Дочь: Липовка Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пышная Ольга Степановна
Смерть
13.07.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область