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Пышный Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

13.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пышный Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Пышный Иван Федорович

Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна

Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Пышный Петр Федорович

Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна

Рождение ребёнка
15.08.1935

Сын: Пышный Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна

Рождение ребёнка
25.12.1937

Дочь: Липовка Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Пышная Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышная Ольга Степановна

Смерть
13.07.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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