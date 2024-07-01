Шагужев Мадин Ахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шагужев Ахмед Юсуфович
Мать: Цеева Цуца Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагужев Джантемир Мадинович
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апишева Дариета Мадиновна
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дагужиева Нуриета Мадиновна
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса