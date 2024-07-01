Шагужев Мадин Ахмедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагужев Мадин Ахмедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шагужев Ахмед Юсуфович

Мать: Цеева Цуца Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагужев Джантемир Мадинович

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апишева Дариета Мадиновна

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дагужиева Нуриета Мадиновна

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагужев Довлет Мадинович

Мать ребёнка: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

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