Торхова Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Торхов Федот Ульянов

Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Ксения Ульянова

Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евфросинья Ульянова

Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Ульян Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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