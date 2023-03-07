Торхова Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Торхов Федот Ульянов
Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Ксения Ульянова
Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евфросинья Ульянова
Отец ребёнка: Торхов Ульян Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790