Истомина (Попова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Истомина) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Истомин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Истомина) Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Рождение ребёнка
1953
Сын: Истомин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч
Смерть
Неизвестно