Истомина (Попова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Попова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Истомина) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935

Сын: Истомин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Истомина) Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Рождение ребёнка
1953

Сын: Истомин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Макарыч

Смерть
Неизвестно

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