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Полетаев Сергей Иванович
Полетаев Сергей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Полетаев Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Полетаев Иван
Мать: не указана
Смерть
2011
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