Полетаев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Полетаев Иван

Мать: не указана

Смерть
2011
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