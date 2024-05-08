Баяндин Григорий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1670
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1670
Отец: Баяндин Сидор Андреевич
Мать: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1685
Сын: Баяндин Семён Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1700
Сын: Баяндин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Баяндин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана