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Большаков Алексей Иванович

Место рождения

Алан-Полян, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

04.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: Большаков Иван

Мать: Большакова Просковья

Алан-Полян, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1949

Сын: Большаков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Большакова Мария Ивановна

Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1976
Дружба, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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