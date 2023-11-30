Большаков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти04.01.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Отец: Большаков Иван
Мать: Большакова Просковья
Рождение ребёнка
01.05.1949
Сын: Большаков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Большакова Мария Ивановна
Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1976
Дружба, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)