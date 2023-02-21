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Шипицын Тимофей Иванович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шипицын Иван Иванович

Мать: Шипицына Евгения Абрамовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Петровна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Архиповна

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Петровна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Авдотья Петровна

Смерть
Неизвестно
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