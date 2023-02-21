Шипицын Тимофей Иванович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1818
Отец: Шипицын Иван Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Петровна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Архиповна
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Петровна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно