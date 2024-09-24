Кашицына (Кислинская) Екатерина Мироновна
Место рожденияГолодяевка
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Кашицына Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.
Дочь: Кашыцына Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.
Сын: Кашицын Александр Петрович
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.
Дочь: Кашицына Александра Петровна
Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно