Кашицына (Кислинская) Екатерина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына (Кислинская) Екатерина Мироновна

Место рождения

Голодяевка

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Кислинский Мирон Петрович

Мать: Бадигина Анастасия Анисимовна

Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Кашицына Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.

Дочь: Кашыцына Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.

Сын: Кашицин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1906 ст.

Сын: Кашыцын Василий Петрович

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.

Сын: Кашицын Александр Петрович

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1910 ст.

Дочь: Кашицына Александра Петровна

Отец ребёнка: Кашицын Пётр Михайлович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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