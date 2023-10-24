Подгорная Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорная Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андронюк Александр Владимирович

Мать: Андронюк Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
09.02.2018

Сын: Подгорный Матвей Александрович

Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович

Рождение ребёнка
28.01.2020

Сын: Подгорный Роман Александрович

Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович

Рождение ребёнка
22.02.2023

Дочь: Подгорная Мирослава Александровна

Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорный Александр Валентинович

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