Подгорная Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.2018
Сын: Подгорный Матвей Александрович
Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович
Рождение ребёнка
28.01.2020
Сын: Подгорный Роман Александрович
Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович
Рождение ребёнка
22.02.2023
Дочь: Подгорная Мирослава Александровна
Отец ребёнка: Подгорный Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно