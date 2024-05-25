Мустаева Разия Хайруллиевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Мустаева (Мустаева) Разифа Сагитовна
Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович
Рождение ребёнка
25.06.1951
Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович
Рождение ребёнка
22.07.1955
Смерть
Неизвестно