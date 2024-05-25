Мустаева Разия Хайруллиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева Разия Хайруллиевна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Сагит Хафизович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Мустаева (Мустаева) Разифа Сагитовна

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.06.1951

Сын: Мустаев Фарих Сагитович

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустаев Сагит Хафизович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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