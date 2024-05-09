Хороших Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хороших Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хороших Василий Артемович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1967

Дочь: Хороших Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хороших Влентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1970

Сын: Хороших Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Хороших Влентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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