Хороших Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хороших Василий Артемович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1967
Дочь: Хороших Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Хороших Влентина Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1970
Сын: Хороших Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хороших Влентина Ивановна
Смерть
Неизвестно