Поплавская Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
в ревизии 1850 года указан возраст 25 лет
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Поплавская Настасья Павловна
Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич
в ревизии 1850 года указан возраст 7 лет
Рождение ребёнка
?.07.1850
Сын: Поплавский Константин Павлович
Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич
в ревизии 1858 года указан возраст 3 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно