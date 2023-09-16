Поплавская Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавская Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

в ревизии 1850 года указан возраст 25 лет
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Поплавская Настасья Павловна

Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1850 года указан возраст 7 лет
Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Поплавский Константин Павлович

Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Поплавский Павел Васильевич

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 года указан возраст 3 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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