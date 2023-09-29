Няшин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Няшин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Субботина Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Няшин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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