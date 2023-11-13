Демин Максим Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.08.1883
Дата смертиПосле 21.07.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.08.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.02.1900
Анна Васильевна Демина
Восприемник
18.08.1901
Степан Григорьевич Налейкин
Бракосочетание
04.11.1903
Жена: Демина Анисья Дмитриевна
Восприемник
16.11.1903
Степанида Дмитриевна Демина
Восприемник
20.03.1904
Дарья Григорьевна Налейкина
Восприемник
21.07.1904
Ольга Васильевна Киселева
Рождение ребёнка
03.05.1905
Мать ребёнка: Демина Анисья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.07.1904