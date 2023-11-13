Демин Максим Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Максим Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.08.1883

Дата смерти

После 21.07.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.02.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Васильевна Демина
Восприемник
18.08.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степан Григорьевич Налейкин
Бракосочетание
04.11.1903

Жена: Демина Анисья Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
16.11.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степанида Дмитриевна Демина
Восприемник
20.03.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дарья Григорьевна Налейкина
Восприемник
21.07.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Васильевна Киселева
Рождение ребёнка
03.05.1905

Сын: Демин Василий Максимович

Мать ребёнка: Демина Анисья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.07.1904
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