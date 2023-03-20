Семерникова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерникова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Запорожцева Анна

Отец ребёнка: Семерников Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Семерников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Семерников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семерников Иван

Смерть
Неизвестно
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