Семерникова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Запорожцева Анна
Отец ребёнка: Семерников Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Семерников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Семерников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семерников Иван
Смерть
Неизвестно