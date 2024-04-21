Архиреева (Лазурина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреева (Лазурина) Надежда Алексеевна

Место рождения

Курилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лазурин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Курилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1877 ст.

Муж: Архиреев Иван Изосимович

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Архиреева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архиреев Иван Изосимович

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Архиреев Александр Иванович

Отец ребёнка: Архиреев Иван Изосимович

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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