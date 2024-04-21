Архиреева (Лазурина) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Лазурин Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Архиреева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архиреев Иван Изосимович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Архиреев Александр Иванович
Отец ребёнка: Архиреев Иван Изосимович
Смерть
Неизвестно