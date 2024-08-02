Глазкова (Быкова) Татьяна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1884
Дата смерти05.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Тарасова (Глазкова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович
Рождение ребёнка
27.08.1910
Дочь: Кириллова (Глазкова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Глазкова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович
Смерть
05.09.1951