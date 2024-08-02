Глазкова (Быкова) Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Быкова) Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

08.01.1884

Дата смерти

05.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1884

Отец: Быков Афанасий Прокопьевич

Мать: Быкова (Тарасова) Анна Андреевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Андрей Константинович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Тарасова (Глазкова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1910

Дочь: Кириллова (Глазкова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Глазкова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Глазков Андрей Константинович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
05.09.1951

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