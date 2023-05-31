Устрофеева Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Устрофеев Семён Сильвестрович
Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Рождение ребёнка
05.05.1882
Сын: Устрофеев Николай Сильвестрович
Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Рождение ребёнка
06.01.1884
Дочь: Устрофеева Татьяна Сильвестровна
Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Рождение ребёнка
24.10.1887
Сын: Устрофеев Дмитрий Сильвестров
Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Рождение ребёнка
13.08.1889
Дочь: Устрофеева Наталья Сильвестровна
Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно