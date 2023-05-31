Устрофеева Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстрофеева Степанида Иванова

Устрофеева Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Устрофеев Семён Сильвестрович

Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1882

Сын: Устрофеев Николай Сильвестрович

Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1884

Дочь: Устрофеева Татьяна Сильвестровна

Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1887

Сын: Устрофеев Дмитрий Сильвестров

Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1889

Дочь: Устрофеева Наталья Сильвестровна

Отец ребёнка: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устрофеев Сильвестр Яковлев

Смерть
Неизвестно