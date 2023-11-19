Агриппина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шлейко-Трофимова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Атаманова-Трофимова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Трофимов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова -Трофимова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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