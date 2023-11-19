Агриппина Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шлейко-Трофимова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Атаманова-Трофимова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
25.01.1889
Сын: Трофимов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова -Трофимова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Василий Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно