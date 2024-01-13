Столбова Соломония Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1818
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
1818 16. Амвросий Саввин Столбов 48 жена его Соломония Родионова 27 дети его Григорий 23 Симеон 20 Ксения Фома 5 Синклитикия Наталья Григория жена Ирина Ларионова 24 Симонова жена Анна Минеева 21
Смерть
Неизвестно