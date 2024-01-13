Столбова Соломония Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Соломония Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Абросим Саввич

Место жительства
1818
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
1818 16. Амвросий Саввин Столбов 48 жена его Соломония Родионова 27 дети его Григорий 23 Симеон 20 Ксения Фома 5 Синклитикия Наталья Григория жена Ирина Ларионова 24 Симонова жена Анна Минеева 21
Смерть
Неизвестно

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