Михайлов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1910
Дата смерти06.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.07.1943
Курская обл.