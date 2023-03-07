Михайлов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Василий Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1910

Дата смерти

06.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.07.1943
Курская обл.
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