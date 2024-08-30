Лебедева Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лебедева) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич
Смерть
1907