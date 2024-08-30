Лебедева Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева Мария Герасимовна

Лебедева Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лебедев Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лебедев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лебедева) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лебедев Тимофей Алексеевич

Смерть
1907

Мы используем куки для улучшения работы сайта.