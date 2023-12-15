Павлова (Котова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Котова) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1909 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Степан

Мать: Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Павлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ивлиева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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