Павлова (Котова) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Степан
Мать: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ивлиева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Петр Степанович
Смерть
Неизвестно