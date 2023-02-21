Коношенко Василий
Место рожденияБелоруссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Коношенко Фекла Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коношенко Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коношенко Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коношенко Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коношенко Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня уступинки, Мариинского района
Смерть
Неизвестно