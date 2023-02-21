Коношенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношенко Василий

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Коношенко Фекла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коношенко Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коношенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коношенко Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коношенко Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня уступинки, Мариинского района
Смерть
Неизвестно
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