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Бизбиз Леонтий Левтерович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1937

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Бизбиз Лев (Левтер) Григорьевич (Егорович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2021