Бизбиз Леонтий Левтерович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Бизбиз Лев (Левтер) Григорьевич (Егорович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2021