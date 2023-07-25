Медведева (Зарецкая) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Зарецкая) Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Фёдор Никитович

Мать: Екатерина Севастьяновна

Рождение ребёнка
17.12.1971

Дочь: Зарецкая Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Зарецкий Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарецкая Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Зарецкий Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецкий Валерий