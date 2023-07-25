Медведева (Зарецкая) Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Фёдор Никитович
Мать: Екатерина Севастьяновна
Рождение ребёнка
17.12.1971
Дочь: Зарецкая Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Зарецкий Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарецкая Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Зарецкий Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарецкий Валерий