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Гельд Анна Элизабета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гельд ?

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гельд Готфрит Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гельд Себастьян Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гельд Гейнрих Гартман Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хилгенберг (Гельд) Анна Катарина Иоганнесовна

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович

Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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