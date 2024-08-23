Гельд Анна Элизабета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гельд ?
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гельд Готфрит Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гельд Себастьян Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гельд Гейнрих Гартман Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хилгенберг (Гельд) Анна Катарина Иоганнесовна
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович
Отец ребёнка: Гельд Иоганнес Иоганессович
Смерть
Неизвестно