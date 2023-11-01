Филимонов Фёдор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Филимонов Трофим
Мать: Филимонова Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Филимонов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1933
Сын: Фалимонов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валасатова Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копаева Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942