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Филимонов Фёдор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Филимонов Трофим

Мать: Филимонова Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Филимонов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
17.06.1933

Сын: Фалимонов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валасатова Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копаева Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Филимонова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Александра Александровна

Смерть
1942
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