Муравьёва Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Николай Егорович

Рождение ребёнка
06.01.1969

Сын: Муравьёв Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1972

Сын: Муравьёва Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв Николай Егорович

Москва, город федерального значения Москва

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