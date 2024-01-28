Муравьёва Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1969
Сын: Муравьёв Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Егорович
Рождение ребёнка
26.11.1972
Сын: Муравьёва Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв Николай Егорович