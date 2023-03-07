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Синцов Игнат ^10

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Место рождения

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1719 ст.

Дата смерти

Около 1747 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Синцова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Синцова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Синцов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1747 ст.
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