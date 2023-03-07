Синцов Игнат ^10
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1719 ст.
Дата смертиОколо 1747 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Синцова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Синцова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1747 ст.