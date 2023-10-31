Альфер (Мамай) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альфер (Мамай) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1925

Муж: Альфер Николай Георгиевич

Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1956

Сын: Альфер Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Альфер Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
21.03.1963

Сын: Альфер Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Альфер Николай Георгиевич

г. Вилейка Минской области
Смерть
1989
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