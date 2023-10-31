Альфер (Мамай) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1925
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1956
Сын: Альфер Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Альфер Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
21.03.1963
Отец ребёнка: Альфер Николай Георгиевич
г. Вилейка Минской области
Смерть
1989