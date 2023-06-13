Спицын Ефим?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицын Ефим??

Спицын Ефим??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 04.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицына ??? Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицына ??? Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицына ??? Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына ??? Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель