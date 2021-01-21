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Никифоров Николай Иванович

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

09.12.1947

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947

Отец: Никифоров Иван Павлович

Мать: Никифорова (Гончарова) Раиса Тимофеевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
21.01.2021
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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