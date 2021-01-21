Никифоров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения09.12.1947
Дата смерти21.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2021