Гарагуля Дмитрий Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно