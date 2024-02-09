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Гарагуля Дмитрий Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Гарагуля Иван Андреевич

Мать: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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