Бакулина (Горохова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Горохова) Ольга Ивановна

Место рождения

Хлыстово, Люберцы, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Горохов Иван Степанович

Мать: Горохова Дария Филиппова

Хлыстово, Люберцы, Московская область
Или 1883
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Бакулин Николай Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
Рогожская слобода Сергиевская церковь в Рогожской слободе ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №151, стр. 570 Счёт браков 13 Дата брака 29.01.1906 Города Москвы, Рогожской Ямской слободы ямщик Нико... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1909 ст.

Дочь: Бакулина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бакулин Николай Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №176, стр. 521 Счёт родившихся 181 Дата рождения 11.06.1909 Дата крещения 13.06.1909 Города Москвы Рогожской Ямской слободы ямщик Николай Гаврилов Бакулин и зак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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