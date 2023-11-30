Бакулина (Горохова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Горохов Иван Степанович
Мать: Горохова Дария Филиппова
Или 1883
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рогожская слобода Сергиевская церковь в Рогожской слободе ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №151, стр. 570 Счёт браков 13 Дата брака 29.01.1906 Города Москвы, Рогожской Ямской слободы ямщик Нико... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1909 ст.
Дочь: Бакулина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бакулин Николай Гаврилович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №176, стр. 521 Счёт родившихся 181 Дата рождения 11.06.1909 Дата крещения 13.06.1909 Города Москвы Рогожской Ямской слободы ямщик Николай Гаврилов Бакулин и зак... Показать все
Смерть
Неизвестно