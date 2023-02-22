Саечникова Елизавета Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова Елизавета Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1878

Сын: Саечников Петр Иванович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Иван Захаров

Рождение ребёнка
11.04.1884

Сын: Саечников Василий Иванович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Иван Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саечников (саешников) Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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