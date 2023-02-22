Саечникова Елизавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1878
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.04.1884
Сын: Саечников Василий Иванович
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно