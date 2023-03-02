Уситис Александр Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уситис Александр Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уситис Герман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Усит Владимир Александрович

Мать ребёнка: Фекла (Юдиевна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1906

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Фекла (Юдиевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла (Юдиевна)

Смерть
Неизвестно
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