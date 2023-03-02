Уситис Александр Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уситис Герман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Усит Владимир Александрович
Мать ребёнка: Фекла (Юдиевна)
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1906
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Фекла (Юдиевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла (Юдиевна)
Смерть
Неизвестно