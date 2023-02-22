Фролова (Фролов) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.05.1928
Рождение ребёнка
16.08.1929
Рождение ребёнка
Около 04.05.1931
Рождение ребёнка
Около 04.05.1934
Рождение ребёнка
Около 04.05.1938
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
29.06.1946