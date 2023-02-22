Фролова (Фролов) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Фролов) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
16.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Около 04.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Около 04.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Около 04.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
29.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван

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