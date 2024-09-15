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Бабкин Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бабкин Кузьма

Мать: не указана

с тамбовской 1897
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина (--) Фекла

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бабкин Степан Иванович

Мать ребёнка: Бабкина (--) Фекла

Смерть
Неизвестно

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