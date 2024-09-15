Бабкин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бабкин Кузьма
Мать: не указана
с тамбовской 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина (--) Фекла
Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Бабкина (--) Фекла
Смерть
Неизвестно