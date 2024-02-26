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Василий Константинов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Константин Никитин (Ович)

Мать: Евдокия Ларионова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1803
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