Шелуткова (Палянова) Афросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Ермолаевна
Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно