Шелуткова (Палянова) Афросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелуткова (Палянова) Афросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Ермолаевна

Отец ребёнка: Шелутков Ермолай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелутков Ермолай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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