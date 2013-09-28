Лашкова (Бухарова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашкова (Бухарова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1928

Дата смерти

28.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1954

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лашков Николай Федорович

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашков Николай Федорович

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.09.2013
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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