Лашкова (Бухарова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1928
Дата смерти28.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1954
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лашков Николай Федорович
Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.2013
Похороны
Неизвестно
Кладбище села