Рединов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.2021
Сын: Хабадзе Александр Александрович
Мать ребёнка: Хабадзе Юлия Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабадзе Юлия Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург