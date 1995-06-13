Рединов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРединов Александр Юрьевич

Рединов Александр Юрьевич

Место рождения

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

13.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1994 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.07.2021

Сын: Хабадзе Александр Александрович

Мать ребёнка: Хабадзе Юлия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабадзе Юлия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close