Перегудина (Верхорубова) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верхорубов Ефим
Мать: Верхорубова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Перегудин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Перегудин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перегудин Владимир
Отец ребёнка: Перегудин Леонид
Смерть
Неизвестно