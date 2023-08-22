Перегудина (Верхорубова) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудина (Верхорубова) Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхорубов Ефим

Мать: Верхорубова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Перегудин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Перегудин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перегудин Владимир

Отец ребёнка: Перегудин Леонид

Смерть
Неизвестно