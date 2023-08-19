Шишкина (Шишкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Шишкина) Евдокия

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Место рождения

Комаровка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.07.1922

Дата смерти

20.08.1969

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Около 1948 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1922

Отец: Шишкин Фёдор

Мать: Шишкина Матрёна

Комаровка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
12.08.1948

Муж: Шишкин Михаил

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Шишкин Юрий

Отец ребёнка: Шишкин Михаил

Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Михаил

Рождение ребёнка
13.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Михаил

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Шишкин Михаил

Рождение ребёнка
01.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Михаил

Смерть
20.08.1969
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