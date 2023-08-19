Шишкина (Шишкина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения14.07.1922
Дата смерти20.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1922
Отец: Шишкин Фёдор
Мать: Шишкина Матрёна
Бракосочетание
12.08.1948
Муж: Шишкин Михаил
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Шишкин Юрий
Отец ребёнка: Шишкин Михаил
Рождение ребёнка
06.11.1949
Рождение ребёнка
13.05.1954
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Шишкин Михаил
Рождение ребёнка
01.07.1957
Смерть
20.08.1969