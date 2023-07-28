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Тимофеев Матвей Тимофеевич
Тимофеев Матвей Тимофеевич
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Место рождения
Папоротно
, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1672
Дата смерти
После 1737
Пол
Мужской
Отец
Тимофей
Около 1650 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец:
Тимофей
Мать: не указана
Папоротно
, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1737
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