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Тимофеев Матвей Тимофеевич

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1737