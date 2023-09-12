Онегина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онегина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Онегина Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Онегин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Онегин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онегин Николай Агафонович

Смерть
Неизвестно
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