Онегина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Онегина Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Онегин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Онегин Николай Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно