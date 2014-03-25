Сёмин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1934
Дата смерти25.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934
Отец: Сёмин Пётр Прокопьевич
Мать: Сёмина Мария Емельяновна
Место жительства
С 1936 по 1973
Бракосочетание
1960
Жена: Сёмина Анна Ивановна
Место жительства
С 1973 по 2014
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.03.2014