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Сёмин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1934

Дата смерти

25.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934

Отец: Сёмин Пётр Прокопьевич

Мать: Сёмина Мария Емельяновна

Место жительства
С 1936 по 1973
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
1960

Жена: Сёмина Анна Ивановна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1973 по 2014
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.03.2014